مديرو دوائر وهيئات سياحية لـ«الاتحاد»: «الإمارات للسياحة» يرسخ موقع الدولة على الخارطة العالمية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد مديرو دوائر وهيئات سياحية محلية أن مجلس الإمارات للسياحة الذي تم اعتماد تشكيله خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، يشكل حاضنة وطنية لترسيخ موقع الدولة في قلب خارطة السياحة العالمية، من خلال استراتيجية سياحية وطنية متكاملة.

وأوضح هؤلاء في تصريحات لـ«الاتحاد» أن المجلس يأتي داعماً للرؤى والخطط الوطنية في القطاع السياحي الوطني، إلى جانب دوره في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعيّ بالموروث الثقافي المتنوّع والطابع السياحي الذي تتميّز به الدولة، بوجه عام وكل إمارةٍ على حده، لافتين إلى أهمية المجلس في العمل على توحيد الجهود المبذولة، وتعزيز التعاون والتنسيق السياحي والتسويقي بين الدوائر السياحية لكل إمارة بهدف رفعة القطاع السياحي للدولة، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية ومئوية الإمارات.

خالد المدفع

خطط وطنية

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن اعتماد مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، يأتي داعماً للرؤى والخطط الوطنية في القطاع السياحي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دوره في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الوعيّ بالموروث الثقافي المتنوّع والطابع السياحي الذي تتميّز به الدولة بوجه عام، وكل إمارةٍ على حدة.

وأضاف المدفع أن مجلس الإمارات للسياحة سيعمل على توحيد الجهود على المستوى الوطني من حيث التركيز على المقومات والإمكانيات والتجارب السياحية المختلفة التي تقدمها كل إمارة وفق قالبها وطبيعتها الخاصة، فكل إمارةٍ لها طابع فريد تتميّز به يختلف عن غيرها، ليتم عبر هذا المجلس تسليط الضوء على مقومات الدولة سياحياً، من خلال دعم الاستراتيجيات الوطنية التي تركز بشكلٍ كبير على الترويج المحلي والعالمي للبلاد، ما سيتيح فرصة الاستفادة من الفرص السياحية والاستثمارية بالإضافة إلى جذب المواهب والقدرات الإماراتية الشابة التي من شأنها أن تكون عامل نمو وتطوّر القطاع السياحي، كونه أحد أهم القطاعات الحيوية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني.

هلال المري

استكمال الجهود

من جهته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة من أجل دعم مشاريع السياحة الوطنية، وتمكين الشباب من الاستفادة من الفرص المتاحة التي يوفرها القطاع في كافة إمارات الدولة، لاسيما أن دولتنا الحبيبة تتمتع بمقومات سياحية هائلة تتيح للجميع خوض تجارب مميزة، كما أنها تزخر بالكثير من الفرص والإمكانات التي تشجع رجال الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم».

صالح الجزيري

بدوره، قال صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، إن اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للسياحة يمثل خطوة بارزة لرفع أداء قطاع السياحة وتعزيز السياحة الداخلية والدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوحيد الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والتنسيق السياحي والتسويقي بين الدوائر السياحية لكل إمارة، بما يعزز من تنافسية القطاع السياحي للدولة وبما يتماشى مع التطلعات الوطنية ومئوية الإمارات.

وأضاف الجزيري أن النجاح الذي حققته مبادرة «أجمل شتاء في العالم» كأول مبادرة مشتركة للنهوض بالقطاع وإنعاش السياحة الداخلية في الدولة، يؤكد أن المقومات السياحية المتنوعة والعديدة التي تزخر بها دولة الإمارات تؤهلها لترسيخ تنافسيتها على الخارطة السياحية الدولية.