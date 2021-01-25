مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 109 مبايعات بقيمة 209.87 مليون درهم منها 4 مبايعات للأراضي بقيمة 15.33 مليون درهم، و105 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 194.54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 774 ألف درهم في منطقة سيح شعيب 1.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم، وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها مبايعة بقيمة 774 ألف درهم.