الأسهم المحلية تعود لمسارها الصاعد

أبوظبي (وام)

عادت أسواق المال الإماراتية إلى مسارها الصاعد في جلسة منتصف الأسبوع، وسط عمليات شراء تركزت في غالبيتها على أسهم قيادية مدرجة ضمن قطاعات الاتصالات والعقار والبنوك، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 3.3 مليار درهم في ختام التعاملات.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع سيولة التداول بدعم من استمرار دخول المحافظ المحلية والأجنبية، الأمر الذي شجع المزيد من المستثمرين الأفراد على التداول في الأسواق.

وكانت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق بلغت في نهاية التعاملات نحو 760 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 258 مليون سهم نفذت من خلال 7406 صفقات.

وعلى مستوى حركة المؤشرات العامة، فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.26% بالغاً مستوى 2723 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5617 نقطة، بزيادة طفيفة نسبتها 0.08% مقارنة مع الجلسة السابقة.

وقاد الإغلاق الأخضر في سوق دبي المالي سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع إلى مستوى 11.75 درهم، بالإضافة إلى سهم السوق المغلق عند 1.26 درهم، فيما ارتفع سهم إعمار إلى فوق مستوى 4 دراهم، لكنه عاد وأغلق في النهاية عند نفس مستواه السابق 3.94 درهم، وسط تداولات مكثفة.

أما في سوق العاصمة، فقد ارتفع سهم شركة الدار العقارية إلى 3.49 درهم، وشهد سهم طاقة نشاطاً بالغاً 1.48 درهم، بالإضافة إلى سهم اتصالات المغلق عند 19.68 درهم والشركة العالمية القابضة 45.22 درهم.