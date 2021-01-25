المعروض النفطي لـ«أوبك» يهبط 400 ألف برميل يومياً

لندن (رويترز) قالت شركة بترو لوجيستكس المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، اليوم الاثنين، إن المعروض من نفط «أوبك» في يناير من المتوقع أن ينخفض بما يقارب 400 ألف برميل يومياً.

وأضافت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى «رويترز» أن امتثال منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» لتخفيضات الإمدادات التي وعدت بها يقترب من 100%.

وقالت بترو لوجيستكس «أكبر التخفيضات في المعروض في يناير من المتوقع أن تأتي من ليبيا والعراق نيجيريا».

لكن أرقام بترو لوجيستكس تشير إلى انخفاض في الإنتاج وامتثال للتخفيضات أعلى مما كان في ديسمبر. وقد يؤدي اتجاه مرتفع للامتثال إلى المزيد من الدعم لأسعار النفط التي يجري تداولها قرب أعلى مستوى في 11 شهراً.

وقالت بترو لوجيستكس في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز «أكبر التخفيضات في المعروض في يناير من المتوقع أن تأتي من ليبيا والعراق نيجيريا».

وأضافت أن امتثال أوبك لتخفيضات الإمدادات التي تعهدت بها يقترب من مئة في المئة في يناير. وذلك مستوى أعلى من الرقم المسجل في ديسمبر والبالغ 82% كما قدرته بترو لوجيستكس في 12 يناير.

ووفقاً لتقديرات الشركة، فإن امتثال الدول غير الأعضاء في أوبك الذين يشملهم الاتفاق، وفي مقدمتهم روسيا، أظهرت امتثالاً بلغ 64% في ديسمبر.

وقال مصدران بأوبك الأسبوع الماضي إن امتثال المنظمة ظل قويا في ديسمبر إذ بلغ 99%، رغم أنه هبط من المستوى المسجل في نوفمبر والبالغ 101%.