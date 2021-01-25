«ناسداك» يسجل مستوى قياسياً جديداً

نيويورك (رويترز) - سجل المؤشر ناسداك في بورصة وول ستريت مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً عند الفتح اليوم الاثنين، بينما تتأهب السوق لأسبوع مزدحم بتقارير للأرباح من شركات كبرى للتكنولوجيا، بينما لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز500.

وبدأ داو جونز جلسة التداول منخفضا 0.02 % إلى 30989.85 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بوزر500 القياسي 0.27 % إلى 3851.68 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 1.02 % إلى 13681.21 نقطة.