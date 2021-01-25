الرئيس الصيني يدعو إلى بناء اقتصاد عالمي مفتوح





دافوس (رويترز) - دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ دول العالم، اليوم الاثنين، إلى بناء اقتصاد عالمي مفتوح وتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، وتعزيز دور مجموعة العشرين في الحوكمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى تعافٍ «مهتز نوعاً ما» من جائحة فيروس كورونا.

وفي حديثه أثناء اجتماع افتراضي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي كان يُعقد في العادة في منتجع دافوس السويسري، قال شي: إن الآفاق الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، وإن «من المرجح جداً أن تتكرر» حالات الطوارئ الصحية العامة.

وفي أول ظهور له في المنتدى منذ دفاعه الشديد عن حرية التجارة والعولمة في الكلمة التي ألقاها في دافوس في 2017، عاد شي ليتحدث بطريقة مماثلة، مؤيداً التعددية باعتبارها السبيل لمواجهة التحديات الحالية خلال كلمته التي استمرت نحو 25 دقيقة.

وقال: «علينا نبذ المعايير والقواعد والنظم التمييزية والإقصائية وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار والتبادل التقني».

وأضاف أنه يتعين تقوية مجموعة العشرين، وهي منتدى دولي يضم 19 من أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، باعتبارها «المنتدى الرئيسي للحوكمة الاقتصادية العالمية»، وأن على العالم «المبادرة إلى تنسيق أوثق لسياسة الاقتصاد الكلي».

وقال: إنه ينبغي حكم المجتمع الدولي بما يتفق مع قواعد وإجماع تتوصل إليه جميع الدول، بدلاً من دولة واحدة أو بضع دول تصدر الأوامر. ولم يحدد شي تلك الدول.



