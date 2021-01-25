«العمل الدولية»: «كورونا» تسبب في خسارة 255 مليون وظيفة عام 2020

تسبب وباء كوفيد - 19 في «أضرار بالغة» بقطاع الوظائف، مع خسارة ما يعادل 255 مليون وظيفة عام 2020، بحسب ما أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها السابع المخصص لآثار الوباء على عالم الأعمال، إنه في عام 2020 «تمت خسارة 8.8% من ساعات العمل في العالم (مقارنة مع الفصل الرابع عام 2019)، ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل»، أي خسارة ساعات عمل أكثر بمعدل أربع مرات مقارنة مع فترة الأزمة المالية عام 2009.