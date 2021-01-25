«أدنوك للتوزيع» تفتتح 64 محطة خدمة خلال 2020





أبوظبي (وام)

اختتمت شركة أدنوك للتوزيع عام 2020 بتحقيق المزيد من الإنجازات والتي تجلت في توسعة شبكة محطاتها وتحديث سلسلة متاجر واحة أدنوك، حيث افتتحت 64 محطة خدمة جديدة على مستوى الدولة، بزيادة 10 أضعاف، مقارنة بعام 2019، وهو ما يتجاوز توجيه الشركة السابق للسوق بافتتاح حوالى 50-60 محطة جديدة.

كما واصلت الشركة جهودها الرامية إلى توفير المزيد من الخيارات للعملاء، وتوجتها بافتتاح 62 متجراً جديداً.

وشهد العام 2020 زيادة ملحوظة في شبكة شركة أدنوك للتوزيع في دبي، بافتتاحها 20 محطة خدمة جديدة تقع في قلب المناطق التجارية والسكنية، وتشمل مناطق الخليج التجاري، وند الشبا، والبرشاء، والسطوة، علاوة على افتتاح أول محطة من طراز أدنوك ‘On the go’ في دبي في منطقة اليفرة. وشهدت جهود التوسعة الطموحة لشركة أدنوك للتوزيع تضاعف حجم حضورها في دبي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث ارتفع عدد محطات أدنوك في دبي من ستة في أوائل عام 2020 إلى 26 محطة في نهاية العام.

يوفر المفهوم الجديد للمحطات من طراز أدنوك ‘On the go’ المخصص للأحياء السكنية، إمكانية الوصول إلى خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة، وخاصة الأحياء السكنية والمناطق التي يصعب فيها بناء محطات الخدمة العادية، حيث تم افتتاح ما مجموعه 38 محطة في جميع أنحاء البلاد في عام 2020.

كما سرعت الشركة وتيرة النمو على الصعيد العالمي، بإعلانها عن إبرام اتفاق نهائي للاستحواذ على 15 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية، مما يؤكد التزامها بالتوسع في المملكة. وتزامن تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات الشركة مع تحسين تجربة تسوق العملاء، حيث تم على مدار العام 2020 تجديد ما مجموعه 100 متجر واحة أدنوك، وهو ما يتجاوز توجيه الشركة السابق للسوق بتجديد حوالي 80-90 متجراً، كما أصبح بمقدور العملاء الطلب عبر الإنترنت من أكثر من 100 فرع واحة أدنوك في جميع أنحاء الإمارات، لتصل جميع طلباتهم مباشرة إلى عتبة منازلهم.

ومع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من العام 2020، تم تحديث برنامج ’مكافآت ادنوك’، أول برنامج ولاء لمشغل محطات بيع الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات، بحيث يتيح للأعضاء فرصة جمع نقاط المكافآت مقابل كل درهم ينفقونه في محطات أدنوك ومتاجر واحة أدنوك، ومن ثم بإمكانهم استبدال النقاط بمنتجات وخدمات وعروض في محطات الخدمة، أو متاجر التجزئة، أو على تطبيق الهواتف المحمولة لشركة أدنوك للتوزيع. كما حقق البرنامج إنجازاً كبيراً بتسجيله أكثر من مليون عضو.

وعلى الرغم من أن عام 2020 كان عاماً حافلاً بالتحديات، فإنه شهد مواصلة الإنجازات وتحقيق المزيد من القيمة المضافة لكل من العملاء والمستثمرين.

ومن المقرر أن تواصل الشركة المضي قدماً في تطبيق سياسة توزيع الأرباح للعام 2020 وتوزيع أرباح مقدارها 2.57 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بالعام 2019، وذلك وفقاً لموافقة مجلس الإدارة والمساهمين.

كما كانت عملية الطرح الناجحة لعشرة في المائة إضافية من أسهم شركة أدنوك للتوزيع على مستثمرين مؤسسين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بمثابة علامة فارقة خلال العام 2020.

وظلت صحة وسلامة الموظفين والعملاء تشكل جزءاً لا يتجزأ من أولويات الشركة في عام 2020، سواء كان ذلك من خلال عمليات تنظيف وتعقيم محطات الخدمة، أو توفير معدات الوقاية الشخصية، أو جعل المستلزمات الضرورية في متناول العملاء مباشرة، أو من خلال توفير خدمات التوصيل إلى عتبة منازلهم، وتعزيز نطاق خدمة «محطتي» لتوصيل الوقود وأسطوانات الغاز المسال.



