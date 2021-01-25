الصين أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر

بكين (رويترز) - تلقت الصين أكبر استثمار أجنبي مباشر خلال 2020 بقيمة 163 مليار دولار، رغم تفشى فيروس كورونا في أنحاء العالم على مدار العام الماضي، متفوقة على الولايات المتحدة التي اجتذبت 134 مليار دولار، حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد).

وخلال عام 2019، تلقت الولايات المتحدة تدفقات بقيمة 251 مليار دولار فيما جذبت الصين 140 مليار دولار.

وتسارعت وتيرة نشاط الاقتصاد الصيني خلال الربع الرابع، فيما فاق النمو التوقعات إذ أنهى عام 2020 الذي شهد ضربة فيروس كورونا، في وضع جيد بشكل ملحوظ وما زال مستعداً للتوسع على نحو أكبر هذا العام حتى مع تفشي الوباء العالمي بلا هوادة.

وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 2.3% في 2020، لتصبح الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي تفادى انكماشاً في العام الماضي.

وفاجأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكثيرين بسرعة تعافيه من أزمة فيروس كورونا، لا سيما في الوقت الذي تعين فيه على صانعي السياسات التعامل مع توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وجبهات أخرى.

وفي المجمل، انهار الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2020، لينخفض 42% إلى 859 مليار دولار بحسب التقديرات، من 1.5 تريليون دولار في 2019 بحسب تقرير اونكتاد.

وقال اونكتاد أمس الأحد: «الاستثمار الأجنبي المباشر أنهى 2020 منخفضاً ما يزيد على 30% دون مستواه المتدني بعد الأزمة المالية العالمية في 2009».

وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت 37% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و18% في أفريقيا، وأربعة بالمئة في آسيا النامية.

وشكلت منطقة شرق آسيا ثُلث الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2020، بينما تراجعت تدفقات الاستثمار إلى الدول النامية 69%.



