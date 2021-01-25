سندات العراق الدولارية تقفز بعد طلب مساعدة صندوق النقد

لندن (رويترز) - ارتفعت السندات السيادية المقومة بالدولار الصادرة عن العراق، بعد أن طلب البلد مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي.

وزادت سندات استحقاق 2023 بمقدار 0.845 سنت، مسجلة أفضل ربح يومي منذ أوائل نوفمبر، لتتداول عند 97.458 سنت في الدولار بحسب بيانات تريدويب.

وأمس الأحد، قال صندوق النقد الدولي: إن العراق طلب مساعدة طارئة، وأن محادثات جارية بين الطرفين، مؤكداً تصريحات صادرة في وقت سابق عن وزير المالية علي علاوي لبلومبرج نيوز، قال فيها إن البلد يجري محادثات بشأن حزمة قروض بقيمة ستة مليارات دولار من الصندوق.