أرباح الشركات ترفع الأسهم الأوروبية

فرانكفورت (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ ساعدت مكاسب أسهم التكنولوجيا وتقارير الأرباح الإيجابية المستثمرين على تجاوز احتمال تمديد إجراءات العزل العام، في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة 08.10 بتوقيت جرينتش. كان المؤشر القياسي أنهى الأسبوع الماضي دون تغيير تقريباً، بعد أن أظهرت البيانات أن قطاعات الخدمات المهيمنة على أوروبا تلقت ضربة قوية من تجدد إجراءات العزل العام في يناير.

وحققت أسهم التكنولوجيا أكبر مكاسب، مع تداول نظيراتها في الولايات المتحدة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقفز سهم بروسوس الهولندية التي تستثمر في التكنولوجيا 7.9 %، كما حقق صانعو الرقائق مكاسب أيضاً.

وفيما يتعلق بأرباح الشركات، صعد سهم فيليبس الهولندية لتكنولوجيا الرعاية الصحية 2.3 % بعد أن أعلنت زيادة سبعة بالمئة في الأرباح الأساسية للربع الرابع.

كما ارتفع سهم شركة سيمنس إنرجي المصنعة للتوربينات في قطاع الكهرباء 2.4 %، بعد أن تحولت إلى تحقيق أرباح أساسية في الربع الأول من السنة المالية.