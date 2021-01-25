النفط يتراجع في ظل مخاوف بشأن العزل العام

نزلت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين إذ أثار تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19 مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 55.38 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.26 دولار للبرميل منخفضا بمقدار سنت.

وقال محللو إيه.إن.زد "المؤشرات على طلب أضعف تضغط على السوق" في إشارة إلى إجراءات العزل العام في هونج كونج والصين وربما فرنسا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، مما يقيد أنشطة الشركات واستهلاك الوقود.

وأعلنت الصين عن قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 اليوم، مما يُلقي بظلاله على آفاق الطلب في أكبر مستهلك في العالم للطاقة.