لجنة بـ«الاتحادي» تناقش تطوير الصناعة الوطنية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تعقد لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، حلقتين نقاشيتين بعنوان تطوير الصناعة الوطنية في الإمارات، وذلك في إطار خطة اللجنة لمناقشة موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».

ويشارك في الحلقة النقاشية الأولى التي ستعقد عن بُعد بتاريخ 26 يناير2021 الساعة الرابعة والنصف مساءً، أصحاب المصانع (المستثمرين)، فيما ستعقد الحلقة النقاشية الثانية، بمشاركة جميع المهتمين والمختصين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتخذة في مواجهة جائحة «كورونا»، في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في إمارة رأس الخيمة يوم الأربعاء بتاريخ 3 فبراير2021 الساعة العاشرة صباحاً.

ويشارك في الحلقتين النقاشيتين أعضاء اللجنة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري.

وأشار يوسف عبدالله البطران إلى أن الحلقة النقاشية تهدف إلى التعرف على التحديات التي تواجه رواد الأعمال الإماراتيين والمستثمرين في مجال الصناعة الوطنية، والاطلاع على التحديات التي تواجه المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والعالمية، للوصول إلى الحلول والمقترحات، التي من شأنها أن تضمن تطوير الصناعة الوطنية، وتعزز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وأضاف يوسف البطران رئيس اللجنة، أن الفئة المستهدفة للمشاركة في هذه الحلقة هم المختصين في مجال الصناعات، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».