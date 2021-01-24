أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «شعاع كابيتال، أمس، عن توزيع أول أرباح نقدية للمستثمرين في اثنين من صناديقها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ستوزع أرباحاً نقدية بنسبة 1% عن الربع الأخير من عام 2020.
وتعتبر هذه أولى حصص أرباح نقدية للصندوقين بعد ثلاثة أشهر من إطلاقهما، وتمثل عائداً ربحياً للمستثمرين بنسبة 6.4%. وأظهر «صندوق نجوم النشط» و«صندوق نجوم المتوازن» أداءً قوياً معدلاً بالمخاطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقهما، حيث حققا عوائد سنوية بلغت 9.0% و11.9%.
ويستثمر صندوقا «نجوم النشط» و«نجوم المتوازن»- اللذان تمّ إطلاقهما في سوق أبوظبي العالمي خلال شهر أكتوبر 2020 - في محفظة عالمية من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واستثمارات الدخل الثابت، وأدوات أسواق المال.
وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي للمجموعة :«كان إطلاق هذه الصناديق جزءاً من مساعينا الاستراتيجية لزيادة أدوات رأس المال الدائم».