صناديق تابعة لـ«شعاع» توزع أول أرباح نقدية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «شعاع كابيتال، أمس، عن توزيع أول أرباح نقدية للمستثمرين في اثنين من صناديقها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ستوزع أرباحاً نقدية بنسبة 1% عن الربع الأخير من عام 2020.

وتعتبر هذه أولى حصص أرباح نقدية للصندوقين بعد ثلاثة أشهر من إطلاقهما، وتمثل عائداً ربحياً للمستثمرين بنسبة 6.4%. وأظهر «صندوق نجوم النشط» و«صندوق نجوم المتوازن» أداءً قوياً معدلاً بالمخاطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقهما، حيث حققا عوائد سنوية بلغت 9.0% و11.9%.

ويستثمر صندوقا «نجوم النشط» و«نجوم المتوازن»- اللذان تمّ إطلاقهما في سوق أبوظبي العالمي خلال شهر أكتوبر 2020 - في محفظة عالمية من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واستثمارات الدخل الثابت، وأدوات أسواق المال.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي للمجموعة :«كان إطلاق هذه الصناديق جزءاً من مساعينا الاستراتيجية لزيادة أدوات رأس المال الدائم».