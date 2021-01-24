«تبريد» توفر خدماتها للمنطقة الإبداعية - ياس

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، اتفاقية مع هيئة المنطقة الإعلامية «twofour54» لتوفير خدمات التبريد إلى مقرها الجديد «المنطقة الإبداعية - ياس» في «ياس باي» والذي من المقرر أن يتم افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

وستقوم «تبريد» بربط المقر الجديد بنظام التبريد في جزيرة ياس، حيث ستوفر طاقة تبريد تصل إلى 3500 طن تبريد بحلول نهاية العام الحالي، بطاقة إجمالية تبلغ 9000 طن تبريد.

ووقعت الشركتان اتفاقية طويلة المدى، ستوفر «تبريد» بموجبها خدمات التبريد على مدار الأعوام الثلاثين القادمة.

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد» عن الاتفاقية: «تسهم «تبريد» في دعم خطط الاستدامة في أبوظبي من خلال توفير حلول التبريد المستدامة إلى المشاريع الرئيسية في الإمارة. وتعتمد شراكتنا مع «twofour54» على دورنا المهم وخبرتنا الكبيرة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والحد من انبعاثات الكربون في جزيرة ياس. ويسعدنا أن نحظى بثقة «twofour54» وأن نتعاون معهم على مدار الأعوام الثلاثين القادمة».

وقالت مها الجنيبي، مديرة التطوير العقاري في «twofour54»: «بفضل تعاوننا مع المتخصصين المميزين في شركة «تبريد»، نوفر أفضل حلول التبريد المبتكرة لعملائنا في المنطقة الإبداعية - ياس، مما يسهم في تلبية الاحتياجات المشتركة في المستقبل. ويسعدنا أن نتعاون مع «تبريد» على الإيفاء بالتزاماتنا المشتركة في تحقيق أهداف الاستدامة».