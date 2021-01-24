«إينوك» تفوز بجائزة

دبي (وام)

فازت إينوك بجائزة «سيف الشرف» المرموقة من «مجلس السلامة البريطاني» تقديراً لتميزها في مجالات إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية، لتصبح بذلك واحدة من 66 جهة عمل تحصد هذه الجائزة المرموقة على مستوى العالم.

يأتي التكريم تقديراً للجهود التي بذلتها المجموعة في سبيل ضمان الصحة والسلامة في مقرات «إينوك» الرئيسية، خاصة خلال جائحة «كوفيد-19».

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نفخر بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة من مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لالتزامنا الراسخ بأعلى معايير الصحة والسلامة.