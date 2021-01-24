منظمة الجمارك العالمية: الإمارات أنموذج عالمي في تسريع إمدادات لقاح «كوفيد 19»

دبي (الاتحاد)

قال كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية إن قطاع الجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعمل عن كثب مع الهيئات الحكومية الشريكة والأطراف المعنية لدعم جهود الحكومة لإبطاء انتشار فيروس كوفيد-19 وضمان السلامة، حيث يعمل قطاع الجمارك في الإمارات الآن على تسريع الإجراءات الحدودية لاستيراد لقاح كوفيد- 19، وهو مثال جيد على الإدارة المنسقة للحدود.

وأضاف في كلمة ألقاها عن بعد خلال فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الرابع 2021 تحت شعار «جمارك دبي عمليات مستدامة»: أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها في تنفيذ أدوات وبرامج منظمة الجمارك العالمية، كما التزمت دولة الإمارات برقمنة جميع الإجراءات الجمركية في عدة مجالات، وتعد مشاريع التفتيش الجمركي الذكي وأنظمة التتبع الإلكتروني للشحنات بعض الأمثلة التي قدمتها دولة الإمارات في استخدام التكنولوجيا.

وقال خلال الاحتفال الذي نظمته جمارك دبي: «إن الجمارك في أنحاء العالم مدعوة إلى إعادة التفكير في طريقة عملها وتكييفها، وتعزيز استعداد موظفيها والأطراف المعنية لديها من خلال زيادة الوعي وبناء القدرات لتقديم خدمة مميزة ودعم الالتزام. وأنا على يقين من أن رؤية مئوية الإمارات 2071 ستساعد في ترسيخ المرونة في هذا الصدد، ويمكن للمكتب الإقليمي لبناء القدرات أن يساهم في تقاسم هذه المعرفة الممتازة مع المنطقة».

وأوضح أن العام الماضي شكل تحدياً خاصاً لجميع إدارات الجمارك في ظل جائحة كوفيد-19.

وقال الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية: بينما نحن نسعى جميعًا للانتقال إلى حقبة ما بعد الجائحة خلال عام 2021، فقد تبنت منظمة الجمارك العالمية الشعار السنوي لهذا العام «الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة توريد مستدامة».

وقال: من خلال هذا الشعار، يركز مجتمع الجمارك بالتعاون مع الشركاء والأطراف المعنية على التعافي من الوباء العالمي ودعم الأفراد والشركات عبر تجديد سلسلة التوريد العالمية وتعزيز المرونة. وأتوقع أن تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً جيداً في هذا المسعى العالمي بصفتها عضواً في منظمة الجمارك العالمية وكذلك بصفتها دولة مستضيفة للمكتب الإقليمي لبناء القدرات.

وأكد أن منظمة الجمارك العالمية تواصل العمل مع الجمارك في دولة الإمارات لتحقيق هذه الأهداف مع وضع التعافي والتجديد والمرونة في الاعتبار ومشاركة أفضل الممارسات.



التنمية المستدامة

وانطلقت فعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الإمارات الرابع 2021 تحت شعار «جمارك دبي عمليات مستدامة»، حيث نظمت الدائرة في بداية فعالياتها التي تستمر للفترة من 24 – 28 الجاري حفل افتتاح افتراضياً بمشاركة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وأحمد عبدالله بن لاحج المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، وراشد لاحج المنصوري مدير الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة ومسؤولين في الدوائر الجمركية المحلية، كما حضر الحفل ممثلون عن الهيئات الجمركية في السعودية والبحرين والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط «ريلو».

وتهدف فعاليات الأسبوع الذي يتم تنظيمه تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك بموعده السنوي في 26 يناير إلى توعية كافة فئات المجتمع بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة.

مشاركون في الاحتفال

الدروس المستفادة

وقال سلطان أحمد بن سليم:

تعكس الدروس المستفادة من تجربة جمارك دبي في التعامل مع تحديات جائحة كوفيد 19 وحرصها على تحويلها إلى فرص وإنجازات من خلال الإبداع والابتكار في تطوير الحلول والمعالجات الكفيلة بتيسير التجارة وتسهيل حركة السياحة والسفر مع العمل على حماية المجتمع من كافة المخاطر الصحية والأمنية والاقتصادية، فبرغم ما شهده العالم من صعوبات اقتصادية ناجمة عن الجائحة نجحت جمارك دبي خلال عام 2020 في إنجاز 16 مليون معاملة جمركية في عام 2020 بنمو يبلغ 23% مقارنة مع 13 مليون معاملة لعام 2019.



منهج متكامل

وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك: «إن خطط التنمية المستدامة تشكل منهجاً متكاملاً للتقدم والنمو الاقتصادي يُظهر مدى أهمية دور قطاع الجمارك في تحقيق التطور ونحن نتقدم في العام 2021 إلى الانطلاق نحو الخمسين عاماً المقبلة من مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة».



الشراكة مع القطاع الخاص

من جهته، قال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان: «إن أسبوع جمارك الإمارات يرسخ الدور الهام لقطاع الجمارك في خدمة الاقتصاد الوطني ويتوج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المساهمة الفاعلة لجمارك الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة».

وقال محمد مير عبدالرحمن السراح مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة: «يمثل أسبوع جمارك الإمارات فرصة لتعزيز معرفة المجتمع بدور الجمارك في حماية المجتمع وتطوير الاقتصاد، ونتطلع إلى دعم التعاون بيننا لتعريف المجتمع بأهمية العمل الجمركي».

وتم خلال حفل الافتتاح الافتراضي عرض الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي للفترة 2021 – 2026، كما تم إطلاق تطبيق خدمة الإفصاح المبكر عبر الهواتف الذكية، الذي طورته الدائرة لتمكين المسافرين من الإفصاح المسبق عن أمتعتهم قبل الوصول إلى المراكز الجمركية في المنافذ الحدودية، كما تم عرض فيديو حول جهود جمارك دبي لمواجهة جائحة كوفيد 19 وخططها لتطوير الخدمات الجمركية المقدمة للتجارة الإلكترونية.



