«جافزا» توقع مذكرة تفاهم مع «ستار-كي كوشير»

دبي (الاتحاد)

وقعت جافزا مذكرة تفاهم مع «ستار-كي كوشير» لشهادات كوشير، ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوعية شركائها العاملين في قطاع منتجات السلع الغذائية والزراعية بمتطلبات شهادة كوشير للأطعمة المتوافقة مع الشريعة اليهودية، ومساعدتهم في الحصول على تلك الشهادة.

ووقع مذكرة التفاهم أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات بمجمعات الأعمال والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، مع الحاخام أهرون هاسكل، رئيس «ستار-كي كوشير» لشهادات كوشير في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، وبحضور الحاخام يانكي هوفمان، نائب رئيس«ستار-كي كوشير» لشهادات كوشير في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وقال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات بمجمعات الأعمال والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «تعد دولة الإمارات بوتقة تنصهر فيها جميع الثقافات، ووطناً يقيم فيه أناس من مختلف دول العالم، ومجتمعاً يتقبل التقاليد المتنوعة، ومع بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، نتوقع زيادة في الطلب على الأغذية المتوافقة مع معايير كوشير، وبهذا الصدد يسعدنا التعاون عبر هذه الشراكة مع »ستار-كي كوشير« لشهادات كوشير، ونأمل في الاستفادة من خبراتهم من خلال استضافة ندوات رقمية وميدانية لعملائنا من وقت لآخر، لنساهم عبر ذلك في توعية شركائنا في المنطقة الحرة بفوائد الحصول على تلك الشهادة».

من جهته، قال الحاخام أهرون هاسكل، رئيس «ستار-كي كوشير» لشهادات كوشير: «منذ أكثر من خمسين عاماً، ونحن نقوم بالإشراف على إصدار شهادات التوافق مع متطلبات كوشير، وقد اكتسبنا على مدى سنين طويلة سمعة كبيرة في تقديم خدماتنا بسرعة فائقة، مستعينين بفريق من الخبراء العاملين لدينا، وعلى رأسهم كادرنا الفني، وشبكتنا من الحاخامات المتخصصين في مواصفات الأغذية المتوافقة مع الشريعة اليهودية، إضافة إلى علماء الأغذية والمشرفين الميدانيين.

وكنتيجة لاتفاقية السلام الإسرائيلية الإماراتية، أصبح من الضروري توعية الجهات العاملة في صناعة المواد الغذائية بالقيمة المضافة للمنتجات المعتمدة حسب معايير كوشير، ليس للجالية اليهودية المقيمة هنا فحسب، ولكن أيضاً لكل شخص يبحث عن الغذاء الصحي والمتوافق مع مواصفات الطعام الحلال».