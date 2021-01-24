«حرة مطار الشارقة» تستقطب «توريسيد» الإسبانية

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مذكرة تفاهم مع مجموعة «توريسيد» الإسبانية العالمية المتخصصة في حلول ومنتجات وخدمات السيراميك والزجاج، تقضي باستئجار ثلاثة مستودعات بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي 20 ألف قدم مربعة، لتكون إمارة الشارقة أول مقر للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

تأتي هذه الخطوة تأكيداً لجاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات ومجالات اقتصادية استراتيجية، وتكريساً لريادتها كإحدى أسرع المناطق الحرة نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

وقع مذكرة التفاهم بمقر «الهيئة» سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وخوسيه ناشر مدير فرع المجموعة في الشارقة، بحضور عددٍ من المسؤولين والمديرين من الجانبين.

وتستهدف المجموعة الإسبانية توسيع شبكة عملياتها العالمية، حيث توجد في 28 دولة ومنطقة حول العالم، ولديها عملاء في 130 دولة، ووقع اختيار مقرها في المنطقة لتشكل نقطة ارتكاز أساسية في عملياتها نحو أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا وأميركا اللاتينية.