«الاتحاد للطيران»: 0% انتقال «كورونا» بين الركاب على متن الرحلات



رشا طبيلة (أبوظبي)

أكدت الدكتورة نادية البستكي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في الاتحاد للطيران، نجاح برنامج الصحة والسلامة الذي أطلقته الشركة يونيو الماضي بسبب جائحة كوفيد 19، حيث سجلت صفراً بالمئة في انتشار أو انتقال الفيروس بين الركاب على متن رحلات الناقلة منذ أغسطس الماضي، وأقل من نصف بالمئة نسبة الحالات الإيجابية للقادمين لأبوظبي عبر الناقلة.

وأضافت البستكي في لقاء صحفي افتراضي اليوم: «منذ شهر أغسطس 2020، حرصنا أن تكون فحوصات ضيوفنا سلبية قبل صعودهم على متن الطائرة، لأن سلامتهم في قمة أولوياتنا».

نادية البستكي

وأشارت إلى أن برنامج الصحة والسلامة تم إطلاقه لاستعادة ثقة المسافرين بالسفر من خلال إجراءات عديدة تؤمن سفراً آمناً للمسافرين عبر الناقلة.

وقالت البستكي: «من هذه الإجراءات إعطاء معلومات وإرشادات دقيقة كافية للمسافرين عند تخطيطهم للسفر، بدءاً من متطلبات الوجهة الذاهبين إليها، مروراً بإرشادات السفر من فحص وغيرها، وإجراءات الصحة والسلامة في المطار وعلى متن رحلات الناقلة وحتى الوصول للوجهة.



فحص بي سي آر

وأشارت البستكي:«نطلب فحص «بي سي آر» قبل السفر وعند الوصول، ما يطمئن المسافرين على متن الرحلات أن الركاب خالون من فيروس «كوفيد-19» حيث تُعدّ الاتحاد شركة الطيران الوحيدة من بين الشركات التي تشترط حصول ضيوفها على نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 قبل الصعود للطائرة وبعد الوصول إلى أبوظبي، منذ شهر أغسطس 2020، ما يتيح راحة بال وطمأنينة للمسافرين على متن الطائرة».

جانب من عمليات التعقيم



إجراءات احترازية

وأضافت:«يضم برنامج الصحة والسلامة على متن الطائرة إجراءات احترازية كثيرة، منها تعقيم جميع الأسطح بشكل دوري، وطريقة تقديم الخدمات على متنها من الطعام المغلف ولبس الكمامات طوال الوقت من طواقم الطائرات، وإزالة أي أشياء ملموسة في الطائرة من مجلات وصحف، واستخدام واحد لأغطية المسافرين وغيرها من الإجراءات».

واستكملت:«تم تخصيص مكان لعزل المسافرين في حال تم الاشتباه بوجود الفيروس لديهم، ويتم تنفيذ خطة كاملة ودقيقة لضمان انتقال آمن للمسافر المصاب والمسافرين إلى الوجهة المنشودة».

وأشارت البستكي إلى أن الهواء في الطائرات معقم ونظيف مثل هواء غرف العمليات في المستشفيات كما أشارت الدراسات العالمية، حيث إن أنظمة فلاتر الهواء الجسيمية على متن الطائرة تقوم بتعقيم الهواء كل دقيقتين وتقتل فيروس كوفيد- 19 إلى جاب الفيروسات الأخرى.

بيئة آمنة

وأوضحت البستكي:«تُعدّ بيئة الطائرات آمنة، حيث إن تلك الأنظمة تقضي على 99% من الفيروسات والبكتيريا في الهواء، ويتدفق هواء المقصورة بشكل متواصل ويتبدّل بمعدل 30 مرة في الساعة».

وأضافت:«إن التواجد على متن رحلات الطيران أقل خطراً بنسبة كبيرة من التواجد في أماكن مغلقة أخرى، مثل القطارات والحافلات والمطاعم وأماكن العمل».

وأشارت الدراسات إلى أنه سافر هذا العام نحو 1.2 مليار شخص، ولم يتم الإبلاغ إلا عن نسبة قليلة من الحوادث التي اشتبه فيها انتقال الأمراض على متن الطائرة.

برنامج الصحة والسلامة أعاد الثقة للمسافرين



فحوصات دورية

وأكدت البستكي:«لحماية الطواقم الجوية والأرضية والمسافرين، يتم عمل فحوصات دورية لهم بشكل يومي أو قبل العمل».

وأكدت البستكي:«كنا رائدين في ابتكار مفهوم سفراء الصحة والسلامة، والذي يقضي بوجود شخص مدرّب ومؤهل لتوفير الدعم وإرشادات السفر الصحية لضيوفنا عند كل مرحلة من مراحل سفرهم».

وقالت:«بهدف توفير نهج موحّد وثابت من ناحية السلامة وصحة الزوار والسيّاح، تم تبني هذا المفهوم من قبل مؤسسات وشركات أخرى على امتداد أبوظبي، وشمل ذلك مطار أبوظبي الدولي ومناطق الجذب السياحي في جزيرة المارية وجزيرة ياس».

وأشارت البستكي:«تدير الاتحاد وحدة اختبار ميكروبيولوجية تقوم باختبارات منتظمة وعشوائية على أكثر المناطق عرضة للتماس المباشر على متن الطائرة وفي مباني المسافرين، للتأكد من فعالية وكفاءة معايير النظافة التي تطبقها الشركة».

وقالت:«نحن محظوظون بالاستعانة بالخبرات التي لدينا في المركز الطبي للاتحاد للطيران، والقائمين عليه، فقد تصدرنا الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة منذ بدايتها».

وحول إطلاق مبادرات جديدة بالنسبة للبرنامج للمرحلة المقبلة لإعادة الثقة للسفر، قالت البستكي:«إذا أردنا النجاة، علينا وضع حد لهذه الجائحة، إما عن طريق زيادة أعداد اللقاح، أو طرح تأشيرات صحية للمسافرين اللائقين بدنياً وصحياً للسفر بأمان».



تطبيق ترافل باس

وأضافت:«تم الإعلان مؤخراً عن شراكة جديدة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» لإطلاق تطبيق ترافل باس من اياتا لخدمة ضيوف الناقلة، حيث يساعد التطبيق المسافرين على إدارة رحلاتهم الجوية بسهولة وأمان، بالتوافق مع المتطلبات الحكومية المتعلقة بفحوص ولقاحات كوفيد-19».

ويسمح تطبيق ترافل باس لضيوف الاتحاد للطيران بإنشاء «جواز سفر رقمي»، للحصول على نتائج فحوصات كوفيد-19 والتأكد من أنهم مؤهلون للسفر. والأهم من هذا، يمكّن التطبيق المسافرين من إدارة بيناتهم ويسهّل مشاركتها مع شركات الطيران والسلطات المعنية بهدف السفر، إضافة إلى تنظيم وثائق السفر خلال الرحلة.



تطعيم الموظفين

قالت البستكي:«نعمل في الاتحاد على برنامج تطعيم قوي للموظفين، دعماً للراغبين من بينهم في الحصول على التطعيم، حيث إنه حتى نهاية مارس المقبل، نوفر عدداً من اللقاحات يكفي 9000 موظف».

فحوصات دورية لحماية الطواقم الجوية والأرضية والمسافرين

وأضافت: «تماشياً مع حملة حكومتنا «ليكن خيارك التطعيم»، نساعد الكثير من موظفينا للحصول على اللقاح بالسرعة الممكنة، في الوقت الذي نضع الموظفين في الخطوط الأمامية في قمة أولوياتنا». وأضافت: «تماشياً مع الهدف الذي وضعته حكومة دولة الإمارات، نهدف لتقديم اللقاح إلى 50% من موظفينا، ونطمح في رفع هذه النسبة إلى أكبر عدد ممكن لتأمين مجتمعنا».

وقالت: «قمنا بالتنسيق مع الهيئات الطبية لضمان أن تكون الاتحاد من بين أوائل الشركات في أبوظبي التي تؤمن اللقاح لموظفيها، وبالتالي وجدنا أن أمام مركز الاتحاد للطيران الطبي، أول مركز لطب الطيران في الشرق الأوسط، فرصة ليكون عيادة معتمدة لتوفير لقاح كوفيد-19 لموظفينا وأفراد أسرتهم المعالين».