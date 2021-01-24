«فض المنازعات الإيجارية» في دبي يطلق خدمتين إلكترونيتين





دبي (الاتحاد)

أطلق مركز فضّ المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً؛ خدمتين إلكترونيتين جديدتين، تم تطويرهما من قبل شركة الإمارات للحلول العقارية «أيرس»، تماشياً مع خطة المركز الشاملة، والرامية إلى أتمتة خدماته، وتوفيرها عبر أنساق رقمية على مختلف المنصات الإلكترونية؛ وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الإمارة.

وتتمثل الخدمة الأولى بتسجيل الدعوى الابتدائية لقضايا الملكية المشتركة، إذ تتيح للمالك أو أي طرف تسجيل الدعوى الابتدائية من خلال قنوات التسجيل، بما في ذلك مراكز الخدمة ومركز فض المنازعات والموقع الإلكتروني وتطبيق «دبي ريست». وتتم عملية التسجيل من خلال رقم الإخطار أو رقم الملكية، أو حتى من خلال البحث عن العقار في سجل العقارات المسجلة بالدائرة.

بدورها، فتتمثل الخدمة الثانية بتسجيل الدعوى الاستئنافية لقاضي الملكية المشتركة. وبموجبها يمكن للمالك أو أي من أطراف النزاع، تسجيل الدعوى الاستئنافية على دعوى ابتدائية مسجلة في النظام، من خلال قنوات التسجيل ذاتها، عبر رقم الدعوى الابتدائية، واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وحدد مركز فض المنازعات الإيجارية رسماً قيمته 120 درهماً نظير الحصول على كل واحدة من الخدمتين اللتين تتوافقان مع التوجه العام للإمارة لأتمتة خدمات المتعاملين لضمان رضاهم وراحتهم، ودعم رحلة التحول الرقمي المتكاملة.



