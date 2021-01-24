«أبوظبي الأول» يحصل على رخصة الحافظ الأمين من «المال العمانية»





أبوظبي (الاتحاد)

أصبح بنك أبوظبي الأول عضواً أميناً مباشراً في شركة مسقط للمقاصة والإيداع في سلطنة عُمان.

وبذلك، يكون بنك أبوظبي الأول ثالث مؤسسات الحافظ الأمين لصندوق إيداع التأمين المرتبط بسوق مسقط للأوراق المالية.

وتساهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة شركة مسقط للمقاصة والإيداع على الترويج لحلول المعالجة التجارية، التي تحد من المخاطر وتعزز الكفاءة التشغيلية وتخفض التكاليف بأسلوب ممنهج.

وقال هيثم السالمي، مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع: «يسرنا أن نرحب بانضمام بنك أبوظبي الأول كحافظ أمين، ونتطلع قدماً إلى التعاون مع فريق البنك لتوفير حلول أكثر تطوراً لمعالجة العمليات التجارية، ومنح عملائه الإقليميين والعالميين فرصة الوصول إلى أسواق المال العُمانية».

من جانبه، قال كاشف دار، العضو المنتدب ورئيس خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الأول: «تمثل هذه الخطوة إضافة هامة لإرث البنك العريق في السلطنة والممتد لنحو نصف قرن من الزمن، مع إضافة عضوية بنك أبوظبي الأول المباشرة كحافظ أمين على شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

وسنبذل كل جهد ممكن لتوظيف المزايا الاستثنائية لعلامتنا التجارية في مجال خدمات الأوراق المالية، بالاعتماد على أحدث التقنيات ومع التركيز على تلبية احتياجات العملاء، لتكون في متناول المؤسسات الاستثمارية في السلطنة بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين.

وتعتبر سلطنة عُمان من المحاور الأساسية لمنصة بنك أبوظبي الأول للحفظ الأمين المباشر في المنطقة، والتي تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ولبنان، وستضم في الفترة المقبلة كلاً من مصر ودولة الكويت».



