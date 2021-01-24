21 % نمو حركة الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران

دبي(الاتحاد)

أعلنت دبي الجنوب أن حركة الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران ارتفعت بنسبة 21% خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2019، مدفوعاً بارتفاع مستوى الحركة في الربع الأخير من العام ذاته.

وسجل مشروع محمد بن راشد للطيران في الربع الأخير 2020، نمواً بنسبة 78% في حركة الطيران الخاص، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب الإجراءات الحكومية المثالية لمكافحة انتشار جائحة «كوفيد – 19»، ويعزى النمو أيضاً إلى حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي تحولت دبي معها إلى وجهة مفضلة للسياح الذين يتوافدون إلى الدولة خلال هذه الفترة.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: «يسعدنا تسجيل هذه الزيادة الكبيرة في حركة الطيران الخاص في مبنى الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران للربع الثاني على التوالي.

ويعزى هذا الأداء الاستثنائي إلى أسباب عديدة، ومن أبرزها المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها إمارة دبي كوجهة مفضلة للسياح، مع تعزيزها بإطلاق حملة »أجمل شتاء في العالم«، وتصنيف الإمارات على قائمة أفضل دول العالم في التعامل بكفاءة مع الوباء».