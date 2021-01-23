تنفيذ %87.73 من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن الانتهاء من تنفيذ 87.73% من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه رئيسية بأطوال إجمالية تصل إلى نحو 36 كيلومتراً في عدة مناطق في دبي، وبتكلفة تقارب 256 مليون درهم. وبحسب بيان صحفي أمس، تشمل مواقع المشروع امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، ومن محطة ضخ المياه في مجمع حصيان إلى مجمع دبي للاستثمار ومطار آل مكتوم الدولي، ومن خزان النخلي إلى دوار العوير على امتداد شارع دبي - حتا ومنطقة المحيصنة، ومن آبار مرغم إلى شارع دبي العين، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في شهر إبريل 2021.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعتمد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه، ونطبق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشروعاتنا لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية».