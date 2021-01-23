غرفة عجمان: نحرص على تطوير الخدمات الإلكترونية

عجمان (وام)

أكدت فاطمة العوضي مدير إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية في غرفة عجمان حرص الغرفة على التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية والخدمات الإلكترونية المتاحة بما يصب في استدامة الأعضاء ونمو أعمالهم.

ولفتت العوضي إلى سعي مجلس إدارة الغرفة الدائم لتنويع قنوات تقديم الخدمات واستحداث خدمات ترتقي بطموحات وتطلعات متعاملي وأعضاء الغرفة بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة ويصب في تحقيق رؤية الإمارة.

جاء ذلك بمناسبة الورشة التعريفية التي نظمتها غرفة عجمان حول موقعها الإلكتروني

www.ajmanchamber.ae

لتسليط الضوء على أبرز التحسينات المضافة على الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع، وذلك بالتعاون مع مركز عجمان للاتصال وبحضور ممثلي الشركات وموظفي خدمة العملاء في مركز عجمان للاتصال.

وتناولت الورشة مقدمة عن الخدمات الإلكترونية التي توفرها غرفة عجمان وشرح خطوات التقديم على شهادة المنشأ الإلكترونية وخدمة التصديقات الذكية.