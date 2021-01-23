«تويوتا» تستعين بموظفين من ميتسوبيشي

طوكيو (د ب أ)

وافقت شركة «تويوتا موتور» مؤقتاً على قبول موظفين من الشركات اليابانية المتخصصة في تصنيع أجزاء الطائرات اليابانية، بما في ذلك شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة و«كاواساكي» للصناعات الثقيلة في إحدى وحداتها، حيث أضرت جائحة كورونا بالطلب على الطائرات، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيكي» اليابانية.

وقبلت وحدة «تويوتا أوتو بادي» المئات من الموظفين، بحسب تقرير نيكي، من دون الإشارة إلى أين حصلت على المعلومات. ولم تسم شركات أخرى تم قبول موظفين منها، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن نيكي.

وقالت ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، إنها سوف تنقل الموظفين بطرق مختلفة، تماشياً مع استغلال القدرات، رغم أنها رفضت الكشف عن الأماكن التي سوف ترسلهم إليها، بحسب التقرير.