فنادق دبي تتوسع رغم تحديات «الجائحة»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجل قطاع الفنادق في دبي انضمام ثلاث منشآت فندقية جديدة، خلال أسبوعين فقط من بداية العام 2021، اضافت نحو 806 غرف للطاقة الاستيعابية، التي تزيد عن 120 ألف غرفة لأكثر من 690 منشأة، وذلك بعد أن شهد القطاع افتتاح 10 فنادق، خلال الفترة من أكتوبر وديسمبر 2020، بطاقة إجمالية بلغت 3278 غرفة، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على قطاع السياحة والسفر عالمياً.

علامات فندقية

وأعلنت مجموعات وعلامات فندقية عالمية، شملت مجموعة أكور بالتعاون مع توينتي 14 القابضة، وكذلك مجموعة ماينور العالمية،التي تملك فنادق ومنتجعات أفاني، وكذلك علامة أداجيو، عن افتتاح وتشغيل فنادق لها في مواقع مختلفة في دبي، في إطار خططها للتوسع في سوق الضيافة بالإمارة، استعداداً لمرحلة التعافي الشامل من جائحة كوفيد-19، والعودة إلى مستويات الأشغال المرتفعة في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وافتتحت مجموعة أكور، فندق بولمان داون تاون دبي، في منطقة الخليج التجاري، بطاقة 353 غرفة، من خلال شراكة هي الأولى للمجموعة مع توينتي 14 القابضة، المتخصصة في قطاع ضيافة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها مقرها، وتقوم بعمليات الاستحواذ وإدارة الأصول في جميع أنحاء العالم.

وقال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لشركة أكور في تركيا والهند والشرق الأوسط وأفريقيا أن إضافة بولمان داون تاون دبي إلى محفظة المجموعة في دبي من خلال الشراكة مع توينتي 14 القابضة، تشكل أهمية كبيرة لانسجامه مع العلامة الفندقية ولموقعه المتميز وسط دبي.

من جانبه أشار أديب أحمد، المدير الإداري لشركة توينتي 14 القابضة، بالشراكة مع مجموعة أكور للضيافة والانضمام إلى شبكتهم الواسعة والمؤثرة في المنطقة، لافتاً إلى أن الفندق الجديد يتماشى توقعات ورؤية توينتي 14 كشركة مالكة للأصول.

أحدث إضافة

وتدير أكور حالياً 4 فنادق بولمان في دولة الإمارات تضم (1341 غرفة)، وهي فنادق بولمان دبي ديرة كريك سيتي سنتر، وبولمان الشارقة، وبولمان دبي في أبراج بحيرة جميرا، وفندق بولمان آند ريزيدنس، ويشكل فندق بولمان داون تاون دبي أحدث إضافة لمحفظتها في الإمارات.

كما افتتح أبارت هوتيل أداجيو دبي ديرة، للشقق الفندقية و التابع لمجموعة أكور، كذلك، أبوابه خلال الأسبوع الماضي، لاستقبال النزلاء في منطقة ديرة قلب المركز التراثي لإمارة دبي، بطاقة 180 شقة حديثة مفروشة بالكامل، بما في ذلك 69 شقة أستوديو و90 شقة غرفة، وصالة و30 شقة غرفتين وصالة.

وقال روبين سولومون، مدير أبارت هوتيل أداجيو دبي ديرة، إن إطلاق أبارت هوتيل أداجيو في ديرة يأتي في إطار خطط المجموعة لتعزيز توسع العلامة التجارية على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن هذه العلامة تتميز بتقديم تجربة معيشة مريحة وعصرية.

منتجعات دبي

وافتتحت فنادق ماينور التي تملك فنادق ومنتجعات أفاني، فندق وأجنحة أفاني بالم فيو دبي أبوابه في دبي، والذي يعد الثالث في الإمارة بعد فندق أفاني ابن بطوطة دبي وفندق أفاني ديرة دبي، بطاقة 264غرفة وجناح، ويتكون من 48 طابقاً مطلة على نخلة جميرا والخليج العربي وأفق دبي.

وقال ديليب راجاكارير، الرئيس التنفيذي لفنادق ماينور: «يعكس فندق وأجنحة أفاني بالم فيو دبي النمو المطّرد الذي تشهده العلامة التجارية في المنطقة وخارجها، مشيراً إلى أن ضيوف الفندق سيتمكنون من استكشاف مدينة دبي النابضة بالحياة من خلال عدسة AvaniMe المصمّمة لتناسب أبناء الجيل الجديد من المسافرين».