سابك تعتزم إنشاء وحدة لإعادة تدوير البلاستيك في هولندا

الرياض (د ب أ)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أمس، عن عزمها البدء في إنشاء أول وحدة تجارية لإنتاج البوليمرات الدائرية المصنوعة من البلاستيك المستعمل بالشراكة مع شركة «بلاستيك إنيرجي» في هولندا.

وقالت الشركة في بيان لها، أمس، إنه من المقرر أن يتم البدء في مرحلة الهندسة والبناء للوحدة التي سيكون مقرها بهولندا، متوقعة أن تبدأ التشغيل في النصف الثاني من عام 2022.

وأشارت «سابك» إلى أن الوحدة الجديدة ستمكنها من زيادة إنتاج البوليمرات الدائرية المعتمدة بشكل كبير لتزويد العملاء مع وصول أكبر إلى المواد المستدامة التي يتم إعادة تدويرها، وإعادة استخدامها، وإنتاجها بطريقة يمكن أن تساعد في حماية الموارد الطبيعية.