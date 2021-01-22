النفط يتراجع 1% مع ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الصين

ملبورن (رويترز)

هوت أسعار النفط أمس، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى في 11 شهراً الذي بلغته الأسبوع الماضي إذ تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة كورونا في الصين ستكبح الطلب على الوقود في أكبر مستورد في العالم للخام.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتاً، أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 52.48 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 18 سنتاً الخميس.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً أو ما يعادل 1.03 بالمئة إلى 55.52 دولار للبرميل، لتمحو مكسباً، بواقع سنتين حققته الخميس.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أوندا «تماشيا مع مزيد من الأجواء الحذرة التي أظهرتها الأسواق المالية في آسيا، تراجع العقدان...». وأضاف «يترك الانخفاض هذا الصباح العقدان عند منتصف نطاقيهما في أسبوعين. من المحتمل أن يكونا منكشفين على تصحيحات أعمق إذا أظهرت البيانات الرسمية لمخزونات الخام الأمريكية هذا المساء ارتفاعا غير متوقع».

وتترقب السوق البيانات الرسمية لمخزونات النفط الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، بعد بيانات للقطاع كشفت يوم الأربعاء الماضي زيادة مفاجئة 2.6 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 1.2 مليون برميل. وعزز تعافي الطلب على الوقود في الصين مكاسب السوق في أواخر العام الماضي، بينما تخلفت الولايات المتحدة وبريطانيا عن الانتعاش.