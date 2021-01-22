«اقتصادية دبي» تخالف 17 منشأة تجارية

دبي (الاتحاد)

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أمس بمخالفة 17 منشأة تجارية، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في محال الأسواق المفتوحة في نايف والمرر، وهور العنز، والسبخة، والقرهود وعيال ناصر، وفي المراكز التجارية.

وخلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية الشروط والتدابير الاحترازية إلى 600 محل، وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة لتشمل الأنشطة التالية؛ تجارة الأثاث المستعمل، تجارة المنسوجات والأقمشة، تجارة اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة عامة، محل تجزئة، مركز تدبير لخدمات العمالة المساندة.

وأشارت اقتصادية دبي أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.