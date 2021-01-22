«ديوا» تطلق «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة»

دبي (وام)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المرحلة الثانية من مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» بهدف تحفيز الجامعات والكليات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية بما يخدم التوجهات الحكومية ويعزز التنسيق والتعاون المستقبلي ضمن برامج الشراكات والمنح الدراسية لأصحاب الهمم.

وأطلعت الهيئة الجهات المشاركة على كيفية التعامل مع أصحاب الهمم ومعايير سهولة الوصول إلى المباني والمرافق وفق كود دبي للبيئة المؤهلة ومعايير سهولة الوصول إلى المعلومات وفق معايير حكومة دبي الذكية إضافة إلى أفضل الممارسات التي تتبعها الهيئة لدمج وتمكين الموظفين أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع وأبرز مبادراتها المجتمعية في هذا المجال.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «على ضوء النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من مبادرة«حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» وقصص النجاح التي سجلتها الشركات التابعة للهيئة في مجال الدمج المؤسسي لأصحاب الهمم أطلقنا المرحلة الثانية من المبادرة لإطلاع الجامعات أيضاً على تجربة الهيئة الرائدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم وأبرز الممارسات المطبقة في هذا المجال بما يدعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأُسرهم ومبادرة«مجتمعي مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والهادفة إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم».