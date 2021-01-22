القطاع الخاص الألماني ينمو بأبطأ وتيرة في 7 أشهر

برلين (د ب أ)

تراجع معدل نمو القطاع الخاص في ألمانيا، خلال يناير الجاري إلى أبطأ وتيرة له خلال سبعة أشهر، في ظل القيود الرامية للتصدي لجائحة كورونا، بحسب بيانات مؤسسة «أي.إتش.إس ماركت» للأبحاث الاقتصادية أمس.

وتراجع المؤشر المركب لناتج القطاع الخاص من 52 نقطة في ديسمبر إلى 50.8 نقطة الشهر الجاري، وإن كان هذا المعدل يفوق مستوى توقعات المحللين الاقتصاديين لشهر يناير، والبالغ 50.3 نقطة.

وتراجع نشاط قطاع الخدمات للشهر الرابع على التوالي، فيما ظل ناتج قطاع التصنيع في منطقة النمو، رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر. وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات 46.8 نقطة مقابل 47 نقطة في الشهر السابق، وكان من المتوقع أن يسجل المؤشر 45.3 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع من 58.3 نقطة في ديسمبر إلى 57 نقطة الشهر الجاري، في أدنى معدل له خلال أربعة أشهر.

وصرح فيل سميث المسؤول بمؤسسة أي.إتش.إس ماركت قائلا إن «الاقتصاد الألماني استهل العام الجديد ببداية بطيئة، ونظراً لتمديد إجراء الاحتواء الحالية حتى منتصف فبراير على الأقل، فإن هذا الوضع قد يستمر لعدة أسابيع مقبلة».