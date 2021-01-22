«الطيران المدني» تطلق أول مركز خدمات طب الطيران في العالم

دبي (الاتحاد)- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، عن إطلاقها رسمياً، وبالتعاون مع مجموعة عيادات جي أم سي الطبية الرائدة في هذا المجال لأول مركز طبي متنقل لخدمات طب الطيران المدني، والذي يعد الأول على مستوى العالم، ويصنف من ضمن أحد أبرز الإنجازات في ظل تداعيات جائحة كورونا لما يتميز به من تقديم جميع الخدمات الطبية والفحوص المخبرية والإكلينيكية المختصة بطب الطيران المدني.

وتشمل خدمات المركز الطبي المتنقل إجراء فحوص طبية خاصة بالعاملين في قطاع

الطيران، مثل تلك المطلوبة من قبل مراقبي الحركة الجوية والطيارين وطاقم المقصورة من مضيفين ومضيفات.

ويتمتع هذا المركز بكافة المعايير الدولية المعتمدة لمنح الشهادات الطبية اللازمة لاستمرارية

العمل في قطاع الطيران على جميع المستويات

وصرح سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بأن هذا المركز المتخصص له أهمية كبيرة لما يقدمه من خدمات طبية متنقلة ذات جودة عالمية في قطاع الطيران، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتي لا تألو جهداً في إبراز دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في تطوير القدرات الخدماتية في هذا المجال.

من ناحيته، أكد المهندس إسماعيل البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران على أهمية تطوير الخدمات الطبية اللوجستية في الهيئة بحيث تكون دولة الإمارات السباقة دائماً في طرح الحلول العصرية المناسبة لقطاع الطيران.

وأكدت الدكتورة صفية أنوار محمد، الرئيسة التنفيذية لمجموعة عيادات جي أم سي الطبية في دبي على الدور المحوري الذي تقوده الهيئة العامة للطيران المدني في تنمية وتطوير القدرات الطبية لتقديم ما هو أفضل لقطاع الطيران وثمنت الثقة التي أولتها الهيئة لمجموعة عيادات جي أم سي الطبية لتكون الرائدة في إطلاق هذا المركز الطبي المتنقل.