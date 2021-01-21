19.7 مليار درهم تسهيلات البنوك الوطنية لغير المقيمين

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الوطنية الإماراتية لعملائها من غير المقيمين 19.7 مليار درهم، خلال 11 شهراً من العام 2020، وذلك بحسب ما تظهره الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي. ويعكس استمرار تقديم التسهيلات لهذه الشريحة من العملاء الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها البنوك الوطنية والجهاز المصرفي الإماراتي بشكل عام، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها القطاع في جميع أنحاء العالم، خلال النصف الأول من العام الماضي نتيجة جائحة كورونا.

ومع تواصل نشاط البنوك الوطنية في تقديم التمويلات، فقد ارتفع الرصيد الإجمالي للتسهيلات التي حصل عليها غير المقيمين 149 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر نوفمبر 2020.

وبلغ إجمالي الرصيد التراكمي لها 138.16 مليار درهم، مقارنة مع 129.34 مليار درهم في ديسمبر 2019.