الإمارات تستضيف اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت دولة الإمارات يومي 20 و21 يناير الجاري، الاجتماع السادس لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع وزارة المالية في الدولة، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية فريق الدولة المشارك في الاجتماع، والذي ضم في عضويته عبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وعدد من المختصين في الوزارة. وتوجه يونس حاجي الخوري بجزيل الشكر لصندوق النقد العربي لتقديمه ورقة عمل تناولت موضوع المعاملة الضريبية للخدمات الرقمية بكل موضوعية وشفافية.

وأوضح أن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تصدر أولويات أجندة حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية الإماراتية المختلفة، خلال عام 2020، والتي قامت جميعها بإطلاق العديد من المبادرات وحزم التحفيز لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).