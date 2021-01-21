الأول من نوعه في الدولة.. «تحويل النفايات إلى طاقة» تطوّر مشروعاً للطاقة الشمسية

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم شركة «الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»، تطوير مشروع طاقة شمسية رائد فوق أحد مكبات النفايات التابعة لشركة «بيئة»، ليكون الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات.

وجرى الإعلان المشترك عن المشروع من قبل كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة» ورئيس مجلس إدارة «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي ينعقد افتراضياً هذا العام.

وسوف تقوم «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة» بتطوير مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 120 ميجاواط، وسيتم تنفيذه بتركيب ألواح طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مكب النفايات، الموجود بالقرب من محطة تحويل النفايات إلى طاقة بالشارقة ومركز بيئة لإدارة النفايات في الصجعة.

وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، حيث يتوقع استكمال المرحلة الأولى بحلول عام 2023.

من جهته، رحّب محمد جميل الرمحي بتوسيع نطاق الشراكة التي تجمع بين «مصدر» و«بيئة» من خلال تولي «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة» مهمة تطوير هذا المشروع البارز في الشارقة.

وقال الرمحي: «تعتبر النفايات أزمة متنامية في منطقة الخليج، ومن شأن هذا المشروع أن يقدم حلاً للدول للاستفادة من مكبات النفايات المغلقة القائمة من أجل توفير طاقة نظيفة، بالتوازي مع المساهمة في دعم تحقيق أهداف الإمارات للطاقة النظيفة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ولا شك أن هذا المشروع سيشكل نموذجاً مهماً يتم تكراره وتطبيقه في مكبات نفايات أخرى بالمنطقة».

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»، ورئيس مجلس إدارة «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»: «باعتبارها شركة رائدة في توفير الحلول المتكاملة لإدارة النفايات، تتطلع «بيئة» إلى تحقيق قيمة مضافة من خلال استغلال مكبات النفايات المغطاة، إلى جانب دعم توليد طاقة متجددة في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه توفير حلول مستدامة تعزز تنويع مزيج الطاقة».

وكانت محطة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، ضمن مجمع بيئة لإدارة النفايات، أولى مشاريع «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة» التي تأسست في العام 2017.

وستزود المحطة شبكة كهرباء إمارة الشارقة بـ 30 ميجاواط، وهي حالياً قيد الإنشاء، ومن المقرر اكتمالها في أواخر هذا العام.

وستعمل المحطة على تحويل أكثر من 300 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة غير القابلة لإعادة التدوير بعيداً عن مكبات النفايات سنوياً، الأمر الذي يساهم في دعم تحقيق هدف إمارة الشارقة المتمثل بالتخلص نهائياً من النفايات، وهدف دولة الإمارات المتمثل في تحويل 75% من نفاياتها الصلبة بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2021.