وزارة الطاقة تطلق «المنصة المائية» المبتكرة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية «المنصة المائية»، والتي تمثل منظومة مبتكرة وقاعدة معلوماتية شاملة، يتم من خلالها عرض وتبادل المعلومات والمعرفة، بالاستناد إلى التقنيات الحديثة لقواعد البيانات المكانية والإحصائيات، حيث تتيح تزويد أصحاب القرار والعاملين والباحثين في مجال إدارة الموارد المائية، بأهم المعلومات المتعلقة بالمياه في الدولة.

وتتضمن المنصة التي تعرض محتواها باللغتين العربية والإنجليزية، الموسوعة المائية، والتطبيقات الجيومكانية وواجهة المعلومات المائية.

أما التطبيقات الجيومكانية فتسلط الضوء على مواقع السدود، والسياحة المائية، والأحواض المائية. وتشمل واجهة المعلومات المائية المعلومات المتعلقة بمحطات مياه التحلية، ومحطات المياه المعالجة، والحصاد المائي للسدود.

وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، خلال إطلاقه المنصة المائية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021، أن المنصة المائية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات وتعدّ قاعدة معلوماتية، تجسد التزام الوزارة بالمحافظة على المياه والموارد الطبيعية.

ولفت إلى أن المنصة المائية تعتبر من المبادرات المهمة لتشجيع المشاركة الإلكترونية وتبادل بيانات ومعلومات المياه في الدولة، يتم من خلالها عرض المعلومات الواردة في المنصة على شكل تقارير وخرائط رقمية كوسيلة توضيحية مهمة لتعكس وضع الموارد المائية في الإمارات.