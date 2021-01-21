خلال اجتماع وزاري تحضيري.. الإمارات اتخذت خطوات واسعة لتحقيق استدامة الغذاء والطاقة

دبي (الاتحاد)

شارك معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة في الاجتماع الوزاري المشترك، الذي أقيم - افتراضياً- ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة؛ بهدف التحضير لقمتين بارزتين للأمم المتحدة هما قمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، وحوار رفيع المستوى حول الطاقة، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي.

كما شارك في الاجتماع فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لقمة أنظمة الغذاء 2021، وداميلولا أوغونبيي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بتوفير الطاقة للجميع، والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة.

وقال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات: «إن ضمان أمن واستدامة الغذاء والطاقة، ومواجهة تحدي التغير المناخي تمثل حاجات رئيسة مشتركة لشعوب العالم ككل؛ لذا يجب العمل بشكل جماعي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول العالم كافة، لضمان تحقيق الاستدامة وتعزيز العمل من أجل المناخ، وتتمثل الخطوة الأهم في هذا العمل الدولي المشترك في الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعهدات اتفاق باريس للمناخ».

وأوضح أن دولة الإمارات اتخذت خلال العقد الأخير خطوات واسعة في سبيل تحقيق الاستدامة على مستوى الغذاء عبر تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، والحفاظ على الثروة السمكية وزيادة مخزونها، وعلى مستوى الطاقة، حيث سجلت إنجازات مهمة عبر زيادة حصة الطاقة المتجددة لتقارب 2400 جيجا وات حالياً.

من جهتها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في دولة الإمارات: «لقد واجه المجتمع الدولي واحدة من أكثر الأعوام صعوبة على الإطلاق، مع تأثر الأنظمة الغذائية على نحوٍ خاص بجائحة كوفيد - 19، ومع ذلك، فإنني متفائلة بشأن مستقبل الأمن الغذائي والطاقة بناءً على قدرتنا على الإبداع وإيجاد حلول طويلة الأجل».