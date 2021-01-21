على هامش «أبوظبي للاستدامة».. بلحيف النعيمي يطلق شبكة أبحاث تغير المناخ

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة «شبكة أبحاث تغير المناخ في دولة الإمارات»؛ بهدف تعزيز منظومة جمع البيانات وإعداد الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بتأثيرات التغير المناخي، وتعزيز قدرات كافة القطاعات على التكيف مع تداعياته.

جاء الإعلان خلال جلسة «الإطلاق والاجتماع الافتتاحي لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ» التي أُقيمت افتراضياً على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويأتي إنشاء وإطلاق الشبكة ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لرفع وعي مكونات المجتمع المحلي بطبيعة التغيرات المناخية التي تشهدها الدولة، وتأثيراتها على كافة القطاعات، وسبل تعزيز قدرات هذه القطاعات على التكيف مع تداعيات هذا التغير، كما تأتي مواكبة وتعزيزاً لمسيرة دولة الإمارات وجهودها العالمية للعمل من أجل المناخ.

تشريعات ومبادرات

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد بنية قوية تضم تشريعات ومشاريع ومبادرات، تدعم قدرة قطاعات الدولة كافة على التعرف على التأثيرات التي يمكن أن تسببها تداعيات التغير المناخي ومتطلبات التكيف معها، حيث أطلقت الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050، والبرنامج الوطني للتكيف، وأعدت سلسلة من تقارير تقييم مخاطر التغير المناخي على القطاعات الحيوية في الدولة، والآن وعبر إطلاق شبكة أبحاث تغير المناخ ستعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمؤسسات الأكاديمية في الدولة على إيجاد قاعدة معلوماتية حول التغيرات المناخية التي نشهدها محلياً، كما ستحفز وتزيد من وتيرة إعداد الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال، عبر التعاون مع المختصين والأكاديميين في المؤسسات المحلية».

وأضاف: «قدرة الدول على التعامل مع التحدي الأكثر خطوة لمستقبل البشرية وكوكب الأرض - تحدي التغير المناخي - ترتبط بمدى معرفتها حول تأثيرات هذا التغير وتداعياته على قطاعاتها ومكوناتها المحلية، لذا فإن الشبكة تمثل داعماً قوياً لمواجهة هذا التغير وخفض مسبباته وتقليل حدة تداعياته وتعزيز قدرات التكيف معه».

أجندة الأبحاث

تسهم الشبكة في رسم وتحديد أجندة الأبحاث المناخية ذات الأولوية والمطلوبة في دولة الإمارات، كما تتيح الفرصة للمختصين والباحثين في مجال المناخ للتواصل والتعاون عبر قاعدة مشتركة توفر بيانات ومعلومات مُحدثة بشكل دائم، ما يعزز قدرتهم على البحث والدراسة. وخلال الجلسة نفسها أطلق معالي الدكتور بلحيف النعيمي النسخة الأولى من تقرير حالة المناخ في دولة الإمارات، والذي يقدم تعريفاً عن حالة الوعي بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على الدولة.