تعاون في «الطاقة المتجددة» بين «مصدر» و«جيزوبا تشاينا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت، أمس، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، و«مجموعة جيزوبا تشاينا»، عن توقيعهما لمذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون في مشاريع طاقة متجددة حول العالم.

وجرى توقيع الاتفاقية ضمن مراسم افتراضية أقيمت، أمس، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021 الذي ينعقد هذا الأسبوع افتراضياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووقع المذكرة كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وليو زي شيانغ، رئيس مجلس إدارة «مجموعة جيزوبا تشاينا».

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تعتبر مجموعة جيزوبا شاينا إحدى الشركات الهندسية الرائدة عالمياً، كما أنها تنشط في العديد من القطاعات التي تحظى باهتمامنا في شركة «مصدر»، ومن ضمنها الطاقة المتجددة والمجتمعات الحضرية، اللذان يمثلان قطاعين مهمين لتحقيق التنمية المستدامة».

وأضاف الرمحي: «لدى مصدر حالياً مشاريع في أكثر من 30 دولة حول العالم تبلغ الطاقة الإجمالية لمحفظة مشاريعها 10.7 جيجاواط في حين تبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار. ونحن نتطلع للعمل مع شركائنا لبحث فرص ومجالات التعاون المتاحة وتطوير مشاريع مهمة تعود بالنفع على جميع الجهات المشاركة».

من جانبه، قال ليو زي شيانغ، رئيس مجلس إدارة «مجموعة جيزوبا تشاينا»: «تجمعنا مع (مصدر) ذات الأهداف المتمثلة في تحقيق التنمية وفق أسس مستدامة ونظيفة».