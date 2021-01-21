الجائزة العالمية للابتكار 2021 تعلن عن الفائزين بفئاتها

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الجهات الراعية وهيئة التحكيم، أسماء الشركات الفائزة في النسخة الثالثة من الجائزة العالمية للابتكار 2021، في الفئة الرئيسية وفئات المدن المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، والحياة البحرية.

واختارت هيئة تحكيم الجائزة 113 متقدماً - من إجمالي الطلبات المقدمة - يمثلون 23 دولة للانتقال إلى المراحل التالية، استناداً لمجموعة من المعايير، ومنها قدرة الشركات على توفير حلول عالية الابتكار لمعالجة تحديات الاستدامة الملحّة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: «إن تعزيز الابتكار وتحقيق الاستدامة يمثلان ركائز رئيسة في استراتيجيات وتوجهات دولة الإمارات؛ لذا نعمل عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج على استكشاف واستقطاب الحلول الابتكارية التي تعتمد على أحدث التقنيات العالمية لضمان تحقيق الاستدامة».

وأضاف: «يلعب الابتكار دوراً محورياً في تحقيق الركائز الثمانية للسياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات، وتعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها البيئية مثل تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

من جانبها، قالت ستيفاني شاشتشابل، المدير العام لشركة Globally: «يسعدنا أن نساهم في دعم شركة Cambrian عبر تسهيل دخول حلولها إلى منطقة تلتزم فعلاً بتحقيق الاستدامة. ويكمن هدفنا في تشجيع جمهورنا وتثقيفه حول الطرق المناسبة للانتقال إلى اقتصاد أخضر».