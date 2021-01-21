46.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

حسام عبد النبي (دبي)

ربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية المحلية نحو 46.6 مليار درهم خلال جلسات الأسبوع، وذلك رغم عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق في جلسة تعاملات أمس.

وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في جلسة ختام الأسبوع، تأثراً بعمليات بيع لضمان جني الأرباح على الأسهم النشطة التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الجلسة بنسبة 1.14% ليغلق عند 5611.3 نقطة، في حين خسر مؤشر سوق دبي المالي نحو 56.7 نقطة ليغلق عند مستوى 2735.61 نقطة، منخفضاً بنسبة 2%.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين نحو المليار درهم من تداول 496 مليون سهم خلال 9426 صفقة.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في كلا السوقين أمس بنحو 17.27 مليار درهم، منها 11.54 مليار درهم لسوق أبوظبي و5.73 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

قيمة التداولات

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 564.52 مليون درهم بعد تداول 124.33 مليون سهم، خلال تنفيذ 4061 صفقة.

وتصدر سهم «الدار العقارية» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بنحو 30.4 مليون سهم، تلاه «مصرف الشارقة الإسلامي» بتداول 10.7 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 10.59 مليون سهم، وحل سهم «طاقة» رابعاً بحجم تداولات 9.84 ملايين سهم، ثم «منازل» بحجم تداولات 8.8 ملايين سهم.

وحقق سهم «اتصالات» أعلى قيمة تداولات بلغت 120.1 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» بقيمة 108.1 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 96.6 مليون درهم. وحل سهم «العالمية القابضة» رابعاً في قائمة النشاط من حيث القيمة بنحو 72.4 مليون درهم، وتلاه «أبوظبي التجاري» بقيمة تداولات 39.4 مليون درهم.

وأظهرت البيانات أن انخفاض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء تأثراً بانخفاضات ملحوظة حققتها الأسهم النشطة وجاء في مقدمتها «بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 4.9%، و«طاقة» بنسبة 3.9%، و«منازل» بنسبة 3.8%، في حين تراجعت أسهم «اتصالات» بنسبة 3.1% و«الدار العقارية» بنسبة 2.78%، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 1.79%، وفي المقابل ارتفع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 5.88% ليغلق عند سعر 45 درهماً بعد الإعلان عن نتائج الأعمال الإيجابية وتحقيق طفرة في الأرباح والإيرادات المحققة عن عام 2020، وارتفع سهم «الشارقة الإسلامي» بنسبة 1.47% بعد الإعلان عن توزيعات الأرباح المقترحة.

انخفاض المؤشر

ورصدت بيانات سوق دبي المالي انخفاض المؤشر العام، تفاعلاً مع هبوط أسهم 25 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 3 شركات، وتم التعامل على 371.69 مليون سهم، بقيمة 435.59 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5365 صفقة.

وحقق سهم «إعمار العقارية» أعلى قيمة تداولات بنحو 94.4 مليون درهم، وتلاه «دبي الإسلامي» بقيمة تداول 49.4 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بقيمة 48.7 مليون درهم.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 64 مليون سهم، وتلاه «ديار العقارية» بتداول 62.9 مليون سهم، ثم «جي إف إتش» بتداول 39.6 مليون سهم.

وتراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 3.5%، و«شعاع» بنسبة 3.1% و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.9%، و«أملاك» بنسبة 2.6%، و«الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 2.3%، إلى جانب تراجع أسهم «إعمار مولز» بنسبة 2%، و«دبي الإسلامي» بنسبة 1.75%، و«ديار» بنسبة 1.59%، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 1.37% و«جي إف إتش» بنسبة 1.17%.