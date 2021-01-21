«اقتصادية عجمان» تستعرض تجربة «التميز المؤسسي»

عجمان (الاتحاد)

التقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بمسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين في زيارة افتراضية على مدار يومين، بهدف نقل تجارب اقتصادية عجمان وأفضل ممارساتها في عدد من المجالات منها التنافسية والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، واستشراف المستقبل والدراسات والتخطيط الاقتصادي.

وقال عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: «تمكنت الدائرة خلال فترة زمنية قصيرة، ومنذ إعادة تنظيمها مطلع 2015 من تحقيق التميز المؤسسي، وفوزها في جائزة عجمان للتميز الحكومي 2020 عن فئة المنشأة الحكومية المتميزة في الأداء المالي وفئة المبادرة الحكومية المتميزة، كما قامت بتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية، والحصول على العديد من شهادات الآيزو أبرزها نظام الإدارة المتكامل، ونظام الجودة الشاملة، واستمرارية الأعمال، والصحة والسلامة والبيئة».

وأشاد الحمراني باللقاء، حيث اطّلع الوفد الضيف على تجربة الدائرة في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وفي تطبيق المواصفات القياسية العالمية، والمشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية، وأبرز الإنجازات، إضافة إلى الدراسات في مجال استشراف المستقبل والدراسات الاقتصادية، والتقارير الاقتصادية.

من جانبها، أعربت فاطمة جاسم معبيد، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، عن سعادتها بهذه الزيارة ومستوى التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات ومدى الاستفادة، وأشادت بالدور الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.