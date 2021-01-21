«اتصالات» و«دو» ترفعان نسبة تملك غير المواطنين إلى 49%

دبي (الاتحاد)

قررت شركتا الاتصالات المدرجتين في أسواق الأسهم المحلية زيادة نسبة تملك الأجانب من 20% إلى 49%.

وأخطرت مجموعة الإمارات للاتصالات «مجموعة اتصالات» إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بموافقة مجلس إدارتها على رفع نسبة تملك غير المواطنين لأسهم الشركة من 20% إلى 49%، موضحة أن رفع النسبة المذكورة يقتضي تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وكذلك تعديل النظام الأساسي للشركة، وهو ما يتطلب موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وأبلغت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» سوق دبي المالي، بموافقة مجلس إدارتها على السماح بتملك غير مواطني دولة الإمارات (سواء شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً) حتى نسبة 49% من رأسمالها مع منع التملك في أسهم الشركة من قبل أي شركة اتصالات محلية أو دولية.