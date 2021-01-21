«طيران الإمارات» تستأنف خدماتها إلى 3 وجهات بأستراليا

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات استئناف رحلات الركاب إلى سيدني وملبورن وبريسبن باستراليا اعتبارا من أيام 25 و26 و 28 يناير الجاري فيما تواصل تشغيل رحلات الركاب المنتظمة كالمعتاد بين دبي وبيرث وكذلك عمليات الشحن إلى جميع النقاط الأسترالية. واتخذت طيران الإمارات قرارا باستئناف الخدمات مع إجراء تعديلات على العمليات حتى تتمكن من الاستمرار في خدمة العملاء حيث أصبح يتعين الآن على جميع أفراد أطقم طائرات طيران الإمارات مضيفين وطيارين العاملين على الرحلات الأسترالية إجراء فحص PCR قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة المقررة انطلاقا من دبي، فيما يلتزم أفراد أطقم طيران الإمارات بحجر صحي منزلي من لحظة الفحص وحتى انطلاق رحلاتهم حيث تضع الشركة سلامة عملائها وأفراد أطقمها على رأس سلم أولوياتها وتعمل بالتنسيق والتعاون التامين مع السلطات المختصة وخبراء الصحة في هذا الشأن.