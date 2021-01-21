تأسيس منتدى عالمي لدعم تحول قطاع الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

وافق أعضاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بأغلبية ساحقة اليوم على تأسيس منتدى عالمي رفيع المستوى لتطوير الرؤى المتعلقة بتحول قطاع الطاقة، وذلك بالاعتماد على خبرات الوكالة وحشد القوى لضمان التعافي الفعال من أزمة «كوفيد – 19» بالاستناد إلى تحولات قطاع الطاقة. ويأتي هذا القرار في ختام اجتماع الجمعية السنوي للوكالة والذي استقطب أكثر من 2000 مشارك من الدول الأعضاء والشركاء ضم اجتماع افتراضي استمر من 18 ولغاية 21 يناير.

وبهدف الحفاظ على الزخم السياسي لاستراتيجية الانتعاش الأخضر في عام 2021، يسعى المنتدى الجديد لتسريع إجراءات تحول قطاع الطاقة من جانب البلدان والقطاع والشركات والمستثمرين والأوساط الأكاديمية وأصحاب الرؤى. وسيركز المنتدى على 3 محاور شاملة خلال عام 2021، وهي بناء جهود الانتعاش بالاستناد إلى تحول قطاع الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاعي الصحة والغذاء، فضلاً عن تنفيذ استراتيجيات الطاقة الصفرية بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.

ويعكس المنتدى التزام البلدان بتحقيق المهمة الاستراتيجية التي تعهدت بها الوكالة في عام 2018 لقيادة تحولات قطاع الطاقة، كما أنه يجسد الدور الحاسم الذي تلعبه الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ الواردة في تقرير «التعافي بعد كوفيد: أجندة عمل لتحقيق المرونة والتنمية والمساواة».

ويتيح المنتدى مشاركة أعضاء الوكالة البالغ عددهم 163 عضواً و21 من الدول التي تسعى للانضمام. وسيترأس المنتدى رئيس جمعية «آيرينا»، الذي سيعقد مرة واحدة على الأقل قبل كل اجتماع للجمعية.

وبهذه المناسبة، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «لقد أظهر اجتماع هذا العام أن تحول قطاع الطاقة بات يحتل صدارة أجندة العمل العالمية. وقد أكدت مناقشاتنا بخصوص التعافي من الجائحة ضرورة تعزيز وتوطيد أواصر التعاون الدولي واتخاذ إجراءات بشأن تحولات قطاع الطاقة. وسيلعب العام الحالي دوراً جوهرياً في تحسين قدرتنا معاً على إحداث تغيير دائم».

وأضاف قائلاً: «آمل أن يوفر المنتدى الجديد للحكومات والشركاء منصة عالمية من شأنها تعزيز أطر التعاون واستكشاف الحلول اللازمة للتعامل مع تأثيرات الجائحة وتعزيز استراتيجيات الطاقة الصفرية. وتتجلى المهمة الأساسية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تزويد أعضائنا بالمعارف والأدوات لتحويل الفرص التي توفرها تحولات قطاع الطاقة إلى سياسات واستراتيجيات ونتائج ملموسة».



