افتتاح مجمّع «دناتا سيتي نورث» في مطار مانشستر

بي (الاتحاد) - ‬افتتحت ‬دناتا، ‬مجمّعاً ‬حديثاً ‬للشحن ‬في ‬مطار ‬مانشستر، ‬باستثمارات ‬30 ‬مليون ‬جنيه ‬إسترليني، على مساحة ‬150 ‬ألف ‬قدم ‬مربعة، ‬والذي ‬يتيح ‬للشركة ‬دمج ‬وتوسيع ‬عملياتها ‬في ‬مانشستر.

وتتميز المنشأة بموقع جيد يسهل منه الوصول إلى ساحة وقوف الطائرات، وتشمل مساحة تخزين قدرها 125 ألف قدم مربعة ويمكنها التعامل مع ما يزيد على 150 ألف طن من البضائع سنوياً. كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات المتوافقة مع أعلى معايير الصناعة لضمان التعامل الفعال والآمن مع جميع أنواع البضائع، بما في ذلك الأدوية والمواد سريعة العطب والبضائع الخطرة ومحركات الطائرات والمركبات.

ويحتوي مجمّع "دناتا سيتي نورث" على مركز للأدوية والمواد سريعة العطب، ويوفر للعملاء حلولاً آمنة وموثوقة لسلسلة الشحن المبرد للتعامل مع البضائع الحساسة للحرارة، بما في ذلك لقاحات "كوفيد-19". وقد روعي في تصميم المنشأة المرونة وتلبية متطلبات التعامل مع المنتجات الخاصة بالاستفادة من أحدث التقنيات. كما أن مناطق التخزين المبرد في المركز معيارية، ما يتيح لفرق العاملين إدارة متطلبات المناولة المتغيرة مع قدرات مخصصة للتحكم في البيئة. وتعمل أنظمة مراقبة رقمية على تسهيل إدارة جميع المناطق في الوقت الفعلي. ويحتوي المجمع أيضاً على 25 ألف قدم مربعة مخصصة للمكاتب والاجتماعات والأنشطة الاجتماعية.