6 % نمو مناولة الحاويات في الموانئ السعودية

الرياض (الاتحاد)

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» خلال شهر ديسمبر لعام 2020، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بلغ 6%، مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2019، بواقع 631 ألف حاوية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع 26 مليون طن، والقادمة عبر 1032 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم، ارتفاعاً آخر في إجمالي أعداد المواشي بواقع أكثر من 173 ألف رأس من الماشية الحية، بزيادة 18%، وبلغ عدد الركاب 48 ألف راكب، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة 89 ألف سيارة.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة لعمليات التطوير التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ عبر رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة، ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

كما تأتي هذه الزيادة المستمرة والنمو المتصاعد التي تسجلها موانئ المملكة، في ظل الشراكات الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع أكبر الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ.