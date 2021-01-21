نصف مليار جنيه لتشييد عجلة «عين القاهرة»

القاهرة (رويترز) - قال أحمد متولي رئيس مجلس إدارة شركة هاواي للسياحة والاستثمار اليوم الخميس إن الشركة تستثمر 500 مليون جنيه (31.9 مليون دولار) لتشييد عجلة «عين القاهرة».

أضاف متولي، خلال مؤتمر صحفي أن المشروع سينفذ خلال عامين ويستهدف جذب 2.5 مليون زائر سنوياً. وتقام العجلة الدوارة على مساحة 20 ألف متر مربع، وبارتفاع 120 متراً.

وستكون العجلة هي الأكبر في أفريقيا، وفقا للشركة.

تعاني مصر تراجعاً حاداً في أعداد السائحين الأجانب في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية، وتسعى إلى تقديم نفسها كوجهة آمنة، حسبما قاله وزير السياحة المصري خالد العناني في مقابلة مع رويترز هذا الشهر.