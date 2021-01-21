بتكوين تواصل التراجع

لندن (رويترز) - تراجعت بتكوين عشرة بالمئة اليوم الخميس إلى قاع عشرة أيام عند 31 ألفا و977 دولارا، إذ واصلت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم الانخفاض من ذروة عند 42 ألف دولار التي بلغتها في 8 يناير.

جاء النزول وسط تنامي المخاوف من كون بتكوين واحدة من مجموعة فقاعات مالية تهدد استقرار الأسواق المالية بشكل عام.

وقال متعاملون إن المخاوف من أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد تحاول تنظيم العملات المشفرة تسببت أيضا في ضغط.